ОПЕК+ должна прийти к консенсусу, пока на столе два противоположных предложения - министр нефти Ирана

Страны ОПЕК+ должны прийти к консолидированному решению, в то время как сейчас позиции внутри альянса кардинально противоположные, передает слова министра нефти Ирана Бижана Зангане иранский журналист Реза Занди в своем твиттере.
"Нет другого выхода, кроме как достичь соглашения. Существует два предложения - диаметрально противоположных. Одно предполагает, что нам нужно остаться на текущем решении и не увеличивать добычу, другое - нужно увеличить добычу на 500 тыс. б/с", - сказал министр.
"Предстоящие месяцы являются решающими для рынка. Рассматривая неопределенность в отношении спроса и предложения, я полагаю, что предложение рассматривать уровни добычи ежемесячно оправдано", - добавил он.
Зангане подчеркнул, что, если хотя бы одна страна выступает против, то решение не будет принято.
Как сообщил журналист, полчаса назад в заседании министров ОПЕК+ взят перерыв, перед которым министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман сказал, что "у него в кармане есть фантастическое предложение".
Ранее все страны высказались в отношении своей позиции. Лишь две страны - Россия и Казахстан - выступили за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные - за продление добычи на текущих уровнях.
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