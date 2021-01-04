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ТЭК 04.01.2021 22:13

ОПЕК+ должна прийти к консенсусу, пока на столе два противоположных предложения - министр нефти Ирана

Страны ОПЕК+ должны прийти к консолидированному решению, в то время как сейчас позиции внутри альянса кардинально противоположные, передает слова министра нефти Ирана Бижана Зангане иранский журналист Реза Занди в своем твиттере.

"Нет другого выхода, кроме как достичь соглашения. Существует два предложения - диаметрально противоположных. Одно предполагает, что нам нужно остаться на текущем решении и не увеличивать добычу, другое - нужно увеличить добычу на 500 тыс. б/с", - сказал министр.

"Предстоящие месяцы являются решающими для рынка. Рассматривая неопределенность в отношении спроса и предложения, я полагаю, что предложение рассматривать уровни добычи ежемесячно оправдано", - добавил он.

Зангане подчеркнул, что, если хотя бы одна страна выступает против, то решение не будет принято.

Как сообщил журналист, полчаса назад в заседании министров ОПЕК+ взят перерыв, перед которым министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман сказал, что "у него в кармане есть фантастическое предложение".

Ранее все страны высказались в отношении своей позиции. Лишь две страны - Россия и Казахстан - выступили за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные - за продление добычи на текущих уровнях.

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Тэги: ИРАН, ОПЕК+, ДОБЫЧА, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]