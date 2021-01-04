Встреча министров ОПЕК+ возобновилась после перерыва, звучат призывы перенести заседание на вторник

Встреча министров стран ОПЕК+ возобновилась почти после часового перерыва, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов предложил перенести заседание на вторник, сообщил источник "Интерфакса".

Накануне перерыва на столе переговоров было два противоположных предложения - увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне.

Ранее все страны высказались в отношении своей позиции. Лишь две страны - Россия и Казахстан - выступили за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные - за продление добычи на текущих уровнях.