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ТЭК 05.01.2021 00:29

В Азербайджане подорожал бензин марки AI-92 и дизтопливо

Решением Тарифного совета (ТС) Азербайджана с 5 января 2021 года розничная цена автомобильного бензина марки AI- 92 повысилась с 0,9 манат до 1 маната за 1 литр, отмечается в сообщении совета.

Кроме того, розничная цена за 1 литр дизельного топлива повысилась с 0,6 манатов до 0,8 манатов.

«С учетом экологического вреда от использования дизтоплива и с целью перехода на большее потребление автомобильного бензина было принято решение сократить разницу между стоимостью дизельного топлива и автомобильного бензина», - говорится в сообщении.

Тарифный совет отмечает, что решение о повышении розничных цен на бензин марки AI-92 и дизельное топливо в стране было принято на основе соответствующего обращения компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР). Компания свое обращение аргументировала продолжением работ по доведению качества этих нефтепродуктов до высоких европейских стандартов, по улучшению окружающей среды, а также по реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающей отрасли.

ТС отмечаeт, что к июню 2022 года качество выпускаемого в Азербайджане дизельного топлива, а к июню 2023 года качество бензина AI-92 планируется привести в полное соответствие со стандартами «Euro-5».

Кроме того, SOCAR обратилась в Тарифный совет с просьбой повысить розничные цены на природный газ в стране. «Несмотря на экономическую обоснованность данного предложения, Тарифный совет счел его нецелесообразным с учетом проводимой социальной политики», - отмечается в информации.

Цена на бензин AI- 92 и дизтопливо регулируются государством.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕНЗИН, ДИЗТОПЛИВО, ПОДОРОЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]