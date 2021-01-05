В Азербайджане подорожал бензин марки AI-92 и дизтопливо

Решением Тарифного совета (ТС) Азербайджана с 5 января 2021 года розничная цена автомобильного бензина марки AI- 92 повысилась с 0,9 манат до 1 маната за 1 литр, отмечается в сообщении совета.
Кроме того, розничная цена за 1 литр дизельного топлива повысилась с 0,6 манатов до 0,8 манатов.
«С учетом экологического вреда от использования дизтоплива и с целью перехода на большее потребление автомобильного бензина было принято решение сократить разницу между стоимостью дизельного топлива и автомобильного бензина», - говорится в сообщении.
Тарифный совет отмечает, что решение о повышении розничных цен на бензин марки AI-92 и дизельное топливо в стране было принято на основе соответствующего обращения компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР). Компания свое обращение аргументировала продолжением работ по доведению качества этих нефтепродуктов до высоких европейских стандартов, по улучшению окружающей среды, а также по реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающей отрасли.
ТС отмечаeт, что к июню 2022 года качество выпускаемого в Азербайджане дизельного топлива, а к июню 2023 года качество бензина AI-92 планируется привести в полное соответствие со стандартами «Euro-5».
Кроме того, SOCAR обратилась в Тарифный совет с просьбой повысить розничные цены на природный газ в стране. «Несмотря на экономическую обоснованность данного предложения, Тарифный совет счел его нецелесообразным с учетом проводимой социальной политики», - отмечается в информации.
Цена на бензин AI- 92 и дизтопливо регулируются государством.
Н.Аббасова
Пиротехники МЧС РФ планируют разминировать в Азербайджане 100 га территорий - МЧС Азербайджана
Группа пиротехников МЧС РФ вылетела для разминирования в Нагорном Карабахе
В Азербайджане зафиксировано 334 случая COVID-19
Бишкек стал городом с самым загрязненным воздухом в мире в рейтинге World Air Quality
Турецкие ученые создали прибор, который за 10 секунд диагностирует коронавирус
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Саудовская Аравия и Катар согласились на открытие границ друг для друга
Президент Мексики готов предоставить убежище Ассанжу
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз