Власти Вашингтона призывают сторонников Трампа не приносить оружие на акции протеста против победы Байдена

Полиция Вашингтона предупредила сторонников президента Дональда Трампа о недопустимости проноса оружия на акции протеста против подтверждения Конгрессом победы Джо Байдена на выборах, сообщают СМИ.
Власти столицы также призвали сотни солдат национальной гвардии быть в готовности для оказания помощи в наведении порядка.
"Мы получили определенную информацию о том, что есть лица, которые намеренны пронести огнестрельное оружие в наш город, и это недопустимо", - заявил начальник городской полиции Роберт Конти на пресс-конференции. Он добавил, что любой, кто будет вооружен или же будет провоцировать насилие, подлежит аресту.
Более 300 военнослужащих будут находиться в состоянии готовности поддержать городское правительство, обеспечивая контроль над толпой и помогая пожарным и спасательным службам, говорится в заявлении национальной гвардии округа Колумбия. К ним присоединятся полиция Капитолия США, полиция парков США и секретная служба США, добавил Конти.
В столичном округе действуют одни из самых строгих законов Соединенных Штатов об оружии, он запрещает открытое ношение оружия или владение пистолетами без местной лицензии.
Тысячи сторонников Трампа, включая некоторые крайне правые националистические группы, члены которых открыто носят оружие в ходе протестных акций, как ожидается, соберутся в Вашингтоне, чтобы выступить против утверждения конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября. Совместное заседание обеих палат конгресса должно состояться в среду, 6 января.
Конти сказал, что масштабы протестов могут превзойти ноябрьские и декабрьские, в ходе которых отмечалась поножовщина и драки во время столкновений сотен сторонников Трампа с его противниками.
Трамп ранее заявил в твиттере, что он будет в Вашингтоне в день утверждения конгрессом результатов выборов. Белый дом не предоставил информации о том, когда и где может появиться президент.
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