Минздрав Израиля одобрил поставку вакцины Moderna от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила об одобрении своей вакцины Минздравом Израиля для использования на территории страны, сообщает компания на своем сайте.
"Это третье государство, которое одобряет использование вакцины компании Moderna от коронавируса, и первое за пределами Северной Америки. Я хочу поблагодарить министерство здравоохранения Израиля за усилия, поскольку их команда неустанно работала вместе с нашей, чтобы своевременно дать разрешение на поставку вакцины. Мы надеемся, что в ближайшие дни, недели и месяцы наша вакцина получит разрешение и на других рынках", - говорится в сообщении.
По данным компании, Минздрав Израиля согласовал поставку 6 миллионов доз вакцины от коронавируса. Ожидается, что первые поставки начнутся в ближайшее время.
В декабре вакцина получила разрешение на использование в США и Канаде. Сейчас возможность поставок вакцины рассматривается в Евросоюзе, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.
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