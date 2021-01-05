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Дальнее зарубежье 05.01.2021 10:07

Минздрав Израиля одобрил поставку вакцины Moderna от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила об одобрении своей вакцины Минздравом Израиля для использования на территории страны, сообщает компания на своем сайте.

"Это третье государство, которое одобряет использование вакцины компании Moderna от коронавируса, и первое за пределами Северной Америки. Я хочу поблагодарить министерство здравоохранения Израиля за усилия, поскольку их команда неустанно работала вместе с нашей, чтобы своевременно дать разрешение на поставку вакцины. Мы надеемся, что в ближайшие дни, недели и месяцы наша вакцина получит разрешение и на других рынках", - говорится в сообщении.

По данным компании, Минздрав Израиля согласовал поставку 6 миллионов доз вакцины от коронавируса. Ожидается, что первые поставки начнутся в ближайшее время.

В декабре вакцина получила разрешение на использование в США и Канаде. Сейчас возможность поставок вакцины рассматривается в Евросоюзе, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВАКЦИНА, ОДОБРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]