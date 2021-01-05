Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.089 RUR   0.0231 GBR   2.3021 TRY   0.2305

Цена на нефть

04.01 $/bbl   WTI 47.62 -0.90 Brent 51.09 -0.71

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.01.2021 10:02

Нефть дешевеет на опасениях локдаунов и в ожидании решений ОПЕК+, Brent - $50,97 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник в связи с тревогами по поводу ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:44 во вторник составляет $50,97 за баррель, что на $0,12 (0,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,71 (1,4%) - до $51,9 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,55 за баррель, что на $0,07 (0,15%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы снизились в цене на $0,9 (1,9%) - до $47,62 за баррель.

"Повторное введение локдаунов в мире для защиты от мутации коронавируса будет представлять собой самый существенный риск в краткосрочной перспективе для возвращения к нормальной ситуации, при которой наблюдается спрос на нефть", - говорит старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес, которого цитирует Dow Jones.

Участники рынка ждут продолжения встречи ОПЕК+.

Встреча министров стран ОПЕК+ перенесена на вторник, на 15:30 по венскому времени (18:30), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из источников, после перерыва в ходе встречи такое предложение высказал министр энергетики Азербайджана, но оно звучало и от министра Саудовской Аравии.

Накануне перерыва на столе переговоров было два противоположных предложения - увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне.

Ранее все страны высказались в отношении своей позиции. Лишь две страны - Россия и Казахстан - выступили за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные - за продление добычи на текущих уровнях.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дорожает на ожидании данных о запасах в США, Brent - $51,5 за баррель Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США, Brent на уровне $51,25 за баррель Нефть дорожает на оптимизме по поводу стимулов в США и ослаблении доллара, Brent - $51,52 за баррель Энергопереход и регуляторика будут давить на нефть в перспективе, не стоит ждать цены $50 и выше - Силуанов Нефть дорожает на оптимизме по поводу стимулов в США, Brent - $51,12 за баррель Нефть начала дорожать на оптимизме из-за стимулов в США, Brent - $51,65 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]