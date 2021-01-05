Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.089 RUR   0.0231 GBR   2.3021 TRY   0.2305

Цена на нефть

04.01 $/bbl   WTI 47.62 -0.90 Brent 51.09 -0.71

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 05.01.2021 10:12

Число заражений COVID-19 в мире превысило 85,6 млн, число жертв - 1,85 млн университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии достигло на утро вторника 85 млн 672 тыс. 34 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 853 тыс. 344, выздоровели более 60 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 20 млн 817 тыс. 140 инфицированных COVID-19, зафиксировано 353 тыс. 483 летальных исхода, излечились более 12 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 356 тыс. 844, число скончавшихся - до 149 тыс. 850, поправились более 9,9 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 753 тыс. 483 заболевших, из них умер 196 тыс. 561 человек, вылечились более 6,9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 238,7. В США на 1 млн жителей скончался 1 тыс. 91 человек, Индии - 108, Бразилии - 922.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Число заражений COVID-19 в мире превысило 85 млн, число жертв - 1,84 млн - университет Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 84,5 млн, количество жертв - 1,83 млн - университет Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 84 млн, число жертв - более 1,8 млн, сообщает университет Джонса Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 83,4 млн, число жертв - 1,8 млн Число заражений COVID-19 в мире превысило 82 млн, число жертв - 1,8 млн - университет Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире приближается к 82 млн, число жертв превысило 1,78 млн - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]