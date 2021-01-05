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Финансы 05.01.2021 10:17

Акционеры СК Revan Sigorta на следующей неделе обсудят вопрос, связанный с ликвидацией компании

Акционеры азербайджанской страховой компании "Revan Sigorta" на общем собрании 11 января рассмотрят вопрос, связанный с добровольной ликвидацией компании.

"Общее собрание акционеров состоится 11 января. В повестке два вопроса - о добровольной ликвидации компании и внесение изменений в Устав", - отмечается в сообщении Revan Sigorta, передает «Интерфакс-Азербайджан».

В Азербайджане в настоящее время лицензию на деятельность имеет 21 страховая компания.

СК Revan Sigorta действует на рынке страхования Азербайджана с 1998 года, основным акционером компании является Группа компаний Nurgun. Уставный капитал компании равен 8 млн 900 тыс. 71,2 манатов.

А.Гусейнова

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Тэги: СТРАХОВЩИК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]