Акционеры СК Revan Sigorta на следующей неделе обсудят вопрос, связанный с ликвидацией компании

Акционеры азербайджанской страховой компании "Revan Sigorta" на общем собрании 11 января рассмотрят вопрос, связанный с добровольной ликвидацией компании.

"Общее собрание акционеров состоится 11 января. В повестке два вопроса - о добровольной ликвидации компании и внесение изменений в Устав", - отмечается в сообщении Revan Sigorta, передает «Интерфакс-Азербайджан».

В Азербайджане в настоящее время лицензию на деятельность имеет 21 страховая компания.

СК Revan Sigorta действует на рынке страхования Азербайджана с 1998 года, основным акционером компании является Группа компаний Nurgun. Уставный капитал компании равен 8 млн 900 тыс. 71,2 манатов.

А.Гусейнова