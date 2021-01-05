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Регион 05.01.2021 10:33

Саммит Азербайджан-Армения-РФ может состояться во второй декаде января - диписточник

Трехсторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, Армении и России может состояться в ближайшее время в Москве, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник.

"В России запланирована трехсторонняя встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении с президентом РФ", - сказал диписточник.

По его сведениям, саммит может состояться после новогодних каникул, одна из возможных дат - 11 января.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Эта встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна станет первой после завершения войны в Нагорном Карабахе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]