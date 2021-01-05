Саммит Азербайджан-Армения-РФ может состояться во второй декаде января - диписточник

Трехсторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, Армении и России может состояться в ближайшее время в Москве, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник.

"В России запланирована трехсторонняя встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении с президентом РФ", - сказал диписточник.

По его сведениям, саммит может состояться после новогодних каникул, одна из возможных дат - 11 января.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Эта встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна станет первой после завершения войны в Нагорном Карабахе.