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Карабахский конфликт 05.01.2021 10:42

Россия направила в Азербайджан запрос о правовой помощи в расследовании дела о сбитом российском вертолете

Российские военные следователи запросили у азербайджанских коллег помощь в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В ходе расследования этого дела возникла необходимость в проведении ряда следственных действий, в частности, уточнении личности ряда подозреваемых, а также некоторых обстоятельств данного происшествия. В этой связи в Азербайджан направлен запрос об оказании международно-правовой помощи", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что только после получения соответствующих материалов будет решен вопрос о предъявлении обвинения в убийстве российских военных пилотов.

"Поскольку речь идет об иностранных гражданах, которые не могут быть выданы, российская сторона, скорее всего, направит материалы следствия в Баку для привлечения к ответственности виновных", - пояснил источник.

Он сообщил, что в настоящее время военные следователи СК России расследуют уголовное дело по статье "Умышленное убийство двух или более лиц" УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного наказания.

"В ближайшее время срок следствия будет продлен еще на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ударный вертолет Ми-24 был сбит вечером 9 ноября прошлого года в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий, заявил ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Минобороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих погибли, еще один был ранен.

Инцидент произошел около 18:30. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), отметили в Минобороны России.

Вечером того же дня - 9 ноября - было подписано трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.

В МИД Азербайджана заявляли, что Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении. "Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", - отметили в МИД. Азербайджанская сторона заявила о готовности к выплате соответствующей компенсации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕРТОЛЕТ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]