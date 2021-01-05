ASF объявил о начале льготного страхования виноградных плантаций в Азербайджане на 2021 год

Фонд аграрного страхования (ASF) объявил о начале льготного страхования в Азербайджане виноградных плантаций.

«Фермеры и бизнесмены для страхования виноградных плантаций на 2021 год могут направлять обращения. При страховании виноградников будут учитываться сорт винограда, урожайность, цена, местоположение и выбранный страховой пакет», - сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ASF.

Согласно правилам, в зависимости от сорта винограда (технический или столовый) и урожайности определены нормы урожайности и цена продукта на 1 га. Так, норма урожайности для столовых сортов винограда столового винограда с гектара установлена на уровне 2,4-500 центнеров, а цена установлена на уровне 40-90 манат/центнер.

Норма урожайности для технических сортов винограда составляет 108-800 центнеров с гектара, а цена - 30-50 манатов за центнер.

Обращения от фермеров и предпринимателей будут приниматься до 15 апреля. «Страховые договора, заключенные до 30 марта, вступят в силу с 30 марта. Договора, заключенные в период с 30 марта по 15 апреля вступят в силу с момента подписания и оплаты страхового взноса», - подчеркнули в фонде.

Всего же в рамках механизма аграрного страхования предполагается страхование 14 сельскохозяйственных культур, среди которых пшеница, овес, кукуруза, картофель, сахарная свекла, апельсины, мандарины, чай, табак, виноград, саженцы, орехи, хлопок.

Как сообщалось ранее, в рамках системы агрострахования 50% тарифов на страхование данной продукции будет покрываться Фондом аграрного страхования, т.е. государством.

В целом, развитие системы агрострахования позволит: снизить инвестиционные риски, усилить поддержку фермеров, увеличить производство данной продукции, положительно повлиять на занятость, на цены на такую продукцию, внести вклад в развитие страхового сектора.

Б.Рустамбеков