В Грузии за сутки отмечено значительное увеличение новых случаев заражения COVID-19, скончались 18 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 316 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 232 тыс. 79, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 594 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 646 человек, за минувшие сутки скончалось еще 18 человек.

Число выздоровевших составляет 222 тыс. 787 человек.