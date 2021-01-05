В ЕС с надеждой, но без больших иллюзий ждут смену власти в США - постпред РФ Чижов

Смена администрации США вселяет определенную надежду в Евросоюзе, но уже не внушает больших иллюзий, как во времена избрания президентом Барака Обамы, заявил в интервью "Интерфаксу" постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Минувшие четыре года, ознаменовавшиеся президентством Дональда Трампа, конечно, были для трансатлантических взаимоотношений непростыми. Это признавали и в Вашингтоне, и особенно здесь, в Евросоюзе, в Западной Европе в целом. Поэтому смену власти за океаном в ЕС ждали с нескрываемой надеждой", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
"Оговорюсь, что речь на сегодняшний день не идет о повторении, или, возвращаясь к модным терминам, о второй волне той эйфории, которая была двенадцать лет назад и получила обозначение "обамамания". Сейчас иллюзий меньше, в том числе касательно элементов преемственности политической линии Соединенных Штатов в отношении Евросоюза", - продолжил Чижов.
По его мнению, еще меньше иллюзий у россиян, "которые понимают, что ничего хорошего для наших отношений как с Вашингтоном, так и с Брюсселем с приходом нового хозяина Белого дома, видимо, ждать не приходится".
"Используя же классический термин "трансатлантическая сцепка", можно сказать, что если предыдущие четыре года она искрила, то теперь искр, наверное, поубавится. Общий уровень взаимодействия США - ЕС поднимется, но уже сейчас понятно, кто в этом взаимодействии будет главным", - подытожил российской постпред при Евросоюзе.
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