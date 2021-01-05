Граждане Азербайджана могут посещать без виз 67 стран - Henley & Partners

Граждане Азербайджана без визы могут посещать 67 стран, отмечается в Индексе паспортов, составленном компанией Henley & Partners.
«Азербайджан занял 76-е место в рейтинге. Всего граждане Азербайджана могут посетить без визы 67 стран», - говорится в обновленном Индексе паспортов на первый квартал 2021 года.
Паспорт Азербайджана опустился в рейтинге на два пункта из-за изменений в позициях других стран.
По данным Henley & Partners, если не брать во внимание фактические ограничения на перемещения, японский паспорт третий год продолжает удерживать первую позицию (191 страна для безвизового въезда) либо в одиночестве, либо вместе с Сингапуром, который в этом году расположился на втором месте (190). На третьем месте – Южная Корея и Германия (189).
Россия и страны СНГ не сильно изменили свои позиции за последний квартал 2020 года.
«Во-первых, пандемия коронавируса значительно повлияла на передвижения в регионе. Действующие безвизовые соглашения были по факту приостановлены, а доступ к основным направлениям работы и путешествий ограничен. Во-вторых, социально-экономическая и политическая напряженность разного масштаба возникала по всему региону, включая гуманитарный и финансовый кризис для мигрантов из Центральной Азии, избирательные кризисы в Грузии и Киргизии, народное восстание в Белоруссии и война (между Азербайджаном и Арменией – ИФ) в Нагорном Карабахе. Следовательно, внутренние потрясения усилили геополитическую напряженность и миграционное давление на соседние государства», - считает Григорий Нижников, старший исследователь в Финском институте международных отношений (Хельсинки).
Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений, представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.
А.Гусейнова
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