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Дальнее зарубежье 05.01.2021 15:02

В Германии собираются продлить до конца января "локдаун" для борьбы против COVID-19

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ближайшие дни, как ожидается, продлит до конца января 2021 года общенациональный режим самоизоляции, призванный замедлить распространение коронавируса, сообщает во вторник Associated Press.

Власти страны за сутки получили данные о смерти еще 944 пациентов с коронавирусом. "Это усиливает ожидания, что "локдаун"... продлят, и он останется в силе до конца месяца", - пишет агентство.

Режим самоизоляции в Германии ввели 16 декабря. Изначально он был рассчитан до 10 января.

Планируется, что во вторник Меркель проведет встречу с руководителями федеральных земель, чтобы обсудить вопрос о продлении "локдауна". Ожидается, что на совещании состоится и обмен мнениями по поводу того, когда и каким образом возобновлять работу школ.

Associated Press полагает, что участники встречи обсудят и проблему темпов стартовавшей неделю назад вакцинации населения от COVID-19. По состоянию на понедельник, первую дозу вакцины получили 265 жителей ФРГ. В сообщении отмечается, что в ФРГ вакцинация населения проходит слишком медленно.

В ФРГ за время пандемии COVID-19 выявили почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, 35,6 тыс. пациентов скончались.

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Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]