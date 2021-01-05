Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ближайшие дни, как ожидается, продлит до конца января 2021 года общенациональный режим самоизоляции, призванный замедлить распространение коронавируса, сообщает во вторник Associated Press.

Власти страны за сутки получили данные о смерти еще 944 пациентов с коронавирусом. "Это усиливает ожидания, что "локдаун"... продлят, и он останется в силе до конца месяца", - пишет агентство.

Режим самоизоляции в Германии ввели 16 декабря. Изначально он был рассчитан до 10 января.

Планируется, что во вторник Меркель проведет встречу с руководителями федеральных земель, чтобы обсудить вопрос о продлении "локдауна". Ожидается, что на совещании состоится и обмен мнениями по поводу того, когда и каким образом возобновлять работу школ.

Associated Press полагает, что участники встречи обсудят и проблему темпов стартовавшей неделю назад вакцинации населения от COVID-19. По состоянию на понедельник, первую дозу вакцины получили 265 жителей ФРГ. В сообщении отмечается, что в ФРГ вакцинация населения проходит слишком медленно.

В ФРГ за время пандемии COVID-19 выявили почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, 35,6 тыс. пациентов скончались.