Число страховщиков в Азербайджане, имеющих лицензию на деятельность, сократилось до 20

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии на деятельность двух страховых компаний - «Amrah Sigorta» и «AXA MBASK».
На сайте ЦБА указано, что число страховых компаний, имеющих лицензию на деятельность, составляет 20. При этом в этом списке нет Amrah Sigorta и AXA MBASK.
Как сообщалось ранее, СК «Amrah Sigorta» в октябре 2020 года объявила о своей ликвидации, AXA MBASK – в январе 2021 года.
Amrah Sigorta действовала на страховом рынке Азербайджана с 1993 года.
Страховая компания «AXA MBASK» была создана в 1992 году. Единственным акционером компании являлась «AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros» (Испания). Уставный капитал равен 23 млн 933,828 тыс. манатов.
А.Гусейнова
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