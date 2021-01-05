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Финансы 05.01.2021 13:44

Число страховщиков в Азербайджане, имеющих лицензию на деятельность, сократилось до 20

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии на деятельность двух страховых компаний - «Amrah Sigorta» и «AXA MBASK».

На сайте ЦБА указано, что число страховых компаний, имеющих лицензию на деятельность, составляет 20. При этом в этом списке нет Amrah Sigorta и AXA MBASK.

Как сообщалось ранее, СК «Amrah Sigorta» в октябре 2020 года объявила о своей ликвидации, AXA MBASK – в январе 2021 года.

Amrah Sigorta действовала на страховом рынке Азербайджана с 1993 года.

Страховая компания «AXA MBASK» была создана в 1992 году. Единственным акционером компании являлась «AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros» (Испания). Уставный капитал равен 23 млн 933,828 тыс. манатов.

А.Гусейнова

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Тэги: ЦБА, СТРАХОВЩИКИ, ЛИЦЕНЗИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]