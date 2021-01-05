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ТЭК 05.01.2021 13:50

Умер CFO Southwestern Energy

Скончался исполнительный вице-президент и главный финансовый директор американской независимой газодобывающей компании Southwestern Energy Co. Джулиан Ботт, сообщила SWN.

В сообщении отмечается, что кончина менеджера 3 января связана с внезапной болезнью, она не связана с пандемией COVID-19.

Ботт работал в Southwestern Energy c 2010 года.

Временно обязанности CFO компании возьмет на себя Майкл Хэнкок, вице-президент по финансам и казначей, ранее подчинявшийся Ботту.

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Тэги: США, SOUTHWESTERNENERGY, РУКОВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]