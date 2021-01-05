Умер CFO Southwestern Energy

Скончался исполнительный вице-президент и главный финансовый директор американской независимой газодобывающей компании Southwestern Energy Co. Джулиан Ботт, сообщила SWN.

В сообщении отмечается, что кончина менеджера 3 января связана с внезапной болезнью, она не связана с пандемией COVID-19.

Ботт работал в Southwestern Energy c 2010 года.

Временно обязанности CFO компании возьмет на себя Майкл Хэнкок, вице-президент по финансам и казначей, ранее подчинявшийся Ботту.