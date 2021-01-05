Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0854 RUR   0.0229 GBR   2.3089 TRY   0.2291

Цена на нефть

04.01 $/bbl   WTI 47.62 -0.90 Brent 51.09 -0.71

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.01.2021 16:43

Песков рассказал о хорошем отношении Путина к Западу

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему хорошо относится к Западу, несмотря на попытки относиться к России как к колонии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Он и по-прежнему очень хорошо относится к Западу", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному на его канале в Youtube.

Он пояснил, что "было бы глупо плохо относиться к Западу".

"Что такое Запад? Запад - это технологии, и мы по многим параметрам отстаем от них. Запад - это богатейшая культура, и нам есть, где делиться этой культурой. Мы тоже имеем высочайший уровень культуры. Запад - это корни, особенно Европа, мы не говорим про новое государство США. Это нельзя не любить", - заметил пресс-секретарь президента.

"Но колониальные проявления - их нужно ненавидеть", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПУТИН, ЗАПАД


Похожие новости


Песков обвинил США в сломе правил миропорядка Путин беспощаден к предательству и воровству - Песков Кремль не стал комментировать сотрудничество Москвы и Баку в расследовании инцидента со сбитым 9 ноября в Армении российским вертолетом Тревожная ситуация в Карабахе была "оперативно купирована" - Песков Решение о запрете ввоза овощей и фруктов из Азербайджана не требует согласования с Кремлем - Песков Пескову показались обидными результаты опроса о работе чиновников, хотя "в семье не без урода"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]