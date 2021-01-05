Песков рассказал о хорошем отношении Путина к Западу

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему хорошо относится к Западу, несмотря на попытки относиться к России как к колонии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Он и по-прежнему очень хорошо относится к Западу", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному на его канале в Youtube.
Он пояснил, что "было бы глупо плохо относиться к Западу".
"Что такое Запад? Запад - это технологии, и мы по многим параметрам отстаем от них. Запад - это богатейшая культура, и нам есть, где делиться этой культурой. Мы тоже имеем высочайший уровень культуры. Запад - это корни, особенно Европа, мы не говорим про новое государство США. Это нельзя не любить", - заметил пресс-секретарь президента.
"Но колониальные проявления - их нужно ненавидеть", - сказал он.
В Фонде помощи Азербайджанской армии на начало 2021 года накоплено более $136 млн
Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана
Песков рассказал о роли Путина в прекращении конфликта в Нагорном Карабахе
Brent подорожала до $52,86 за баррель на новостях из Ирана, рынок ждет решений ОПЕК+
Министры ОПЕК+ начали заседание для обсуждения уровней добычи нефти в феврале
Возобновление Ираном обогащения урана до 20% не имеет отношения к соблюдению Ираном обязательств по ДНЯО, но является отступлением от договорённостей по СВПД - МИД РФ
BioNТech не советует нарушать рекомендации о промежутке между уколами вакцины
Азербайджан и впредь будет охранять религиозные памятники - Алиев
Миссия ИСЕСКО проведет мониторинг разрушенных религиозных памятников в Карабахе – президент Азербайджана
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз