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СНГ 05.01.2021 13:54

Путин беспощаден к предательству и воровству - Песков

Президент РФ Владимир Путин никогда не вмешивался в работу следствия, хотя ему докладывают о резонансных делах, но он беспощаден к предательству и воровству, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному на его канале в Youtube.

Как пояснил Песков, Путин жесток по отношению к тому, что "ему кажется греховным".

Отвечая на вопрос, стал бы глава государства вмешиваться в то или иное резонансное уголовное дело, или он предпочитает оставлять эти вопросы следствию, его пресс-секретарь заметил: "Как правило ему докладывается о каких-то резонансных вопросах, поэтому он знает, но мне неизвестно, чтобы он как-то вмешивался в следствие".

В ходе интервью разговор, в частности зашел о деле бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. Соловьев поинтересовался у Пескова, мог ли глава государства уступить под угрозой негативных пиар-последствий от ареста Фургала.

"Когда речь идет о таких тяжких обвинениях, то, конечно, тут разные вопросы резонансно-социального отступают на второй план... Это вопрос законности и неизбежности наказания за возможное тяжкое преступление", - ответил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПУТИН, СЛЕДСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]