Путин беспощаден к предательству и воровству - Песков

Президент РФ Владимир Путин никогда не вмешивался в работу следствия, хотя ему докладывают о резонансных делах, но он беспощаден к предательству и воровству, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному на его канале в Youtube.
Как пояснил Песков, Путин жесток по отношению к тому, что "ему кажется греховным".
Отвечая на вопрос, стал бы глава государства вмешиваться в то или иное резонансное уголовное дело, или он предпочитает оставлять эти вопросы следствию, его пресс-секретарь заметил: "Как правило ему докладывается о каких-то резонансных вопросах, поэтому он знает, но мне неизвестно, чтобы он как-то вмешивался в следствие".
В ходе интервью разговор, в частности зашел о деле бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. Соловьев поинтересовался у Пескова, мог ли глава государства уступить под угрозой негативных пиар-последствий от ареста Фургала.
"Когда речь идет о таких тяжких обвинениях, то, конечно, тут разные вопросы резонансно-социального отступают на второй план... Это вопрос законности и неизбежности наказания за возможное тяжкое преступление", - ответил Песков.
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