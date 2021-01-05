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СНГ 05.01.2021 17:13

Путин обсудил с Меркель возможные перспективы совместного производства вакцин от коронавируса - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого они поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе разговора "затрагивались также некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов".

Последний телефонный разговор президента Путина и Меркель состоялся 7 декабря 2020 года. Тогда, согласно сообщению пресс-службы президента РФ, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, в Донбассе и двустороннюю повестку дня, включая контакты Минздравов РФ и ФРГ по вопросам вакцин от коронавируса. В свою очередь представитель пресс-службы кабмина ФРГ тогда сообщил, что Меркель и Путин в телефонном разговоре обсудили, помимо ситуации на востоке Украины и Нагорного Карабаха, тему отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]