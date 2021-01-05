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СНГ 05.01.2021 18:03

Песков рассказал о критике президента за свои комментарии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сталкивался с жесткой критикой главы государства, но возможность объяснить свою позицию всегда есть.

"Я сталкивался с серьезной критикой президента", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному на его канале в Youtube.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, были ли моменты, когда он находился на грани увольнения.

Он отметил, что после таких эпизодов "жить сразу "не хочется". "Бывает жестко, да"", - рассказал Песков.

При этом он заметил, что не часто подвергается критике со стороны президента за свои комментарии, хотя "возникают какие-то моменты, которые нужно в последствии корректировать".

Вместе с тем, по словам Пескова, как правило возможность что-то объяснить президенту всегда есть. "(Он) слышит. Не всегда соглашается, но слышит", - сказал пресс-секретарь

Песков утвердительно ответил на вопрос, бывали ли в его карьере случаи, когда он каялся Путину в своих ошибках или просил совета, как исправить ситуацию.

При этом он не смог вспомнить свою самую страшную ошибку за время карьеры. "Наверное, какие-то рабочие (ошибки). Когда идет какая-то ежедневная работа, и ее много, то, естественно, ошибки неизбежны", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как изменился Путин за время работы президентом, Песков заметил, что тот "стал гораздо более непримирим к некомпетентности".

При этом, по словам представителя Кремля, Путин терпимо относится к ошибкам людей, которые совершают их в ходе работы. "Можно совершать ошибки, ничего не делая, и это непростительные ошибки. А если ты хочешь работать и ошибаешься - так бывает, и это непреступно", - пояснил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕСКОВ, ПУТИН, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]