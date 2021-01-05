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Карабахский конфликт 05.01.2021 14:39

Из зоны боевых действий в Карабахе вынесены тела свыше 330 азербайджанских и около 1 тыс. армянских военных - Госкомиссия

Из зоны боевых действий в Карабахе до сих пор вынесены тела свыше 330 азербайджанских и около 1 тыс. армянских военнослужащих, заявил глава рабочей группы Государственной комиссии по военнопленным, пропавшим без вести и заложникам Азербайджана Исмаил Ахундов.

«На сегодняшний день из зоны боевых действий вынесены тела 334 азербайджанских и 988 армянских военнослужащих», - сказал Ахундов во вторник на пресс-конференции в Центре анализа международных отношений.

Он также отметил, что до сих пор Азербайджан передал Армении 58 военнопленных, Армения, в свою очередь, вернула Азербайджану 12 военных и двух гражданских лиц. «В настоящее время в Азербайджане находятся 5 армянских военных и два гражданских лица. Армения удерживает двух граждан Азербайджана», - отметил он.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПЛЕННЫЕ, ТЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]