Из зоны боевых действий в Карабахе вынесены тела свыше 330 азербайджанских и около 1 тыс. армянских военных - Госкомиссия

Из зоны боевых действий в Карабахе до сих пор вынесены тела свыше 330 азербайджанских и около 1 тыс. армянских военнослужащих, заявил глава рабочей группы Государственной комиссии по военнопленным, пропавшим без вести и заложникам Азербайджана Исмаил Ахундов.

«На сегодняшний день из зоны боевых действий вынесены тела 334 азербайджанских и 988 армянских военнослужащих», - сказал Ахундов во вторник на пресс-конференции в Центре анализа международных отношений.

Он также отметил, что до сих пор Азербайджан передал Армении 58 военнопленных, Армения, в свою очередь, вернула Азербайджану 12 военных и двух гражданских лиц. «В настоящее время в Азербайджане находятся 5 армянских военных и два гражданских лица. Армения удерживает двух граждан Азербайджана», - отметил он.

Х.Насирзаде