Песков рассказал о роли Путина в прекращении конфликта в Нагорном Карабахе

Крупномасштабная война невозможна, пока существует ядерный паритет, но региональные конфликты происходят постоянно, и мировые державы несут ответственность за их недопущение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Война, слава богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Это спасает мир от войны", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованном в его канале на Youtube.

"Хотя страшные войны происходят у нас под носом, и по-прежнему крупнейшие страны несут ответственность за то, чтобы эти войны останавливать", - продолжил представитель Кремля.

Песков отметил, что именно это и сделал президент РФ Владимир Путин остановив конфликт в Нагорном Карабахе.

"Но мы не застрахованы от лавинообразной дестабилизации в разных регионах мира", - продолжил он.

"Вот, пришла Майя Санду, стала президентом Молдовы, и первое заявление - как будто, в Молдавии нет других проблем - нужно убрать русских миротворцев из Приднестровья", - сказал Песков.

"Потенциальная опасность? Да, еще какая. А сколько еще таких точек?" - добавил он.