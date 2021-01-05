Песков рассказал о роли Путина в прекращении конфликта в Нагорном Карабахе

Крупномасштабная война невозможна, пока существует ядерный паритет, но региональные конфликты происходят постоянно, и мировые державы несут ответственность за их недопущение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Война, слава богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Это спасает мир от войны", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованном в его канале на Youtube.
"Хотя страшные войны происходят у нас под носом, и по-прежнему крупнейшие страны несут ответственность за то, чтобы эти войны останавливать", - продолжил представитель Кремля.
Песков отметил, что именно это и сделал президент РФ Владимир Путин остановив конфликт в Нагорном Карабахе.
"Но мы не застрахованы от лавинообразной дестабилизации в разных регионах мира", - продолжил он.
"Вот, пришла Майя Санду, стала президентом Молдовы, и первое заявление - как будто, в Молдавии нет других проблем - нужно убрать русских миротворцев из Приднестровья", - сказал Песков.
"Потенциальная опасность? Да, еще какая. А сколько еще таких точек?" - добавил он.
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