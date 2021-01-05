Украина получила от Ирана отчет о сбитом в Тегеране украинском пассажирском самолете

Украина получила от Ирана проект технического отчета касательно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая произошла под Тегераном 8 января 2020г, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елку. Теперь у нас есть 2 месяца на комментарии и замечания. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости. Теперь слово подтверждается делом", - сказал министр в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

По его словам, что касается суммы компенсации, которая недавно попала в информационное пространство, то сейчас она обнародована только через СМИ. Никаких официальных сообщений по этому поводу Украина от Ирана не получала.

"Опыт последнего года научил нас, что следует крайне осторожно относиться к информации иранских СМИ и, что называется, фильтровать каждое сообщение. Пока я не получу официальное предложение от иранского правительства, мы не будем учитывать никакие сообщения в новостях о цифрах. Призываю украинцев делать так же. Вокруг этого вопроса много информационного шума", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.