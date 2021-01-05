Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0854 RUR   0.0229 GBR   2.3089 TRY   0.2291

Цена на нефть

04.01 $/bbl   WTI 47.62 -0.90 Brent 51.09 -0.71

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 05.01.2021 18:28

BioNТech не советует нарушать рекомендации о промежутке между уколами вакцины

Немецкая компания BioNTech, разработавшая совместно с Pfizer вакцину от коронавируса COVID-19, предупредила, что не гарантирует безопасность и эффективность препарата, если нарушать рекомендации по времени между введениями двух доз.

"Эффективность и безопасность вакцины не оценивались в случаях изменения дозировки или временного промежутка между уколами", - приводят европейские СМИ заявление компании.

Вакцина от Pfizer и BioNTech состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день.

Однако в последнее время в ряде европейских стран начали планировать иные форматы вакцинации: временной промежуток между уколами решили увеличить, в частности, в Дании и Великобритании. Власти этих стран объясняют, что таким образом смогут быстро начать вакцинировать больше людей.

Компания также предупредила, что санитарные власти стран самостоятельно рассматривают вопрос об альтернативной дозировке вакцины. При этом BioNTech находится в контакте со странами, изучающими такую возможность.

Вакцина от Pfizer и Модерна уже активно применяется в Северной Америке, странах ЕС и ряде других государств. Тем не менее, во многих странах эксперты выражают недовольство низкими темпами вакцинации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ВАКЦИНА, BIONTECH


Похожие новости


Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ Аналитики оценивают рынок вакцин от коронавируса более чем в $10 млрд в год Вакцина Glaxo от Эболы признана безопасной по итогам первых испытаний

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]