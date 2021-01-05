ЕС предпринимает усилия по сохранению СВПД, несмотря на действия Ирана - представитель Борреля

Евросоюз испытывает большую обеспокоенность в связи с решением Ирана возобновить обогащение урана до уровня 20% и умножит свои усилия по сохранению ядерной сделки с Тегераном, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Этот шаг является значительным отступлением от обязательств Ирана в ядерной области в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), что будет иметь серьезные последствия для ядерного нераспространения", - отметил пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он в очередной раз напомнил призыв ЕС избегать любых мер, которые могли бы помешать сохранению этого соглашения.

"Но в то же время мы подчеркиваем, что, несмотря на эти вызывающие сожаление меры, принятые Ираном, сохраняются важные элементы СВПД, в частности, строгая проверка и транспарентность. Это очень важно. Основываясь на заявлении министерского совещания стран-участниц СВПД, состоявшегося 21 декабря, мы удвоим усилия по сохранению соглашения и возвращению к его выполнению всеми сторонами", - сказал Стано.

По его словам, выводы этого совещания имеют большое значение, так как все участники выразили свою заинтересованность сохранить СВПД как важную часть архитектуры ядерного нераспространения. Работа по обеспечению ситуации, при которой все страны-участницы будут соблюдать обязательства в рамках этого соглашения, продолжается.

"Сохранение соглашения и соблюдение всеми участниками своих обязательств - наша цель, на нее направлены наши усилия", - заявил представитель Борреля.

Накануне Стано сообщил журналистам, что для формулировки своей реакции в ЕС ждут официального подтверждения Международного агентства по атомной энергии о принимаемых Ираном мерах. МАГАТЭ в тот же день подтвердило, что Иран приступает к процессу обогащения урана до уровня 20%.

Иран в минувший понедельник возобновил обогащение урана до уровня 20%, сообщил иранским государственным СМИ официальный представитель правительства Али Рабии.

Ранее о намерении повысить уровень обогащения урана до 20% Тегеран проинформировал МАГАТЭ. Глава иранского Агентства по атомной энергии Али Акбар Салехи заявил в свою очередь, что для начала процесса обогащения урана до 20%-ного уровня природный уран в центрифугах, расположенных на объекте в Фордо, должен быть заменен на материал, уже обогащенный до 4%.

По его словам, "это должно быть сделано под наблюдением МАГАТЭ".

"Мы готовы к этому и начнем производство (урана, обогащенного на 20%) настолько скоро, насколько это возможно", - отметил Салехи.

В настоящее время Иран обогащает уран до 4,5%, что выше уровня, предусмотренного многосторонним соглашением по иранскому атому от 2015 года. В соответствии с этим документом он не должен превышать 3,67%. Решение об увеличении уровня обогащения было принято в Тегеране после того, как из сделки в одностороннем порядке вышли США.