ЕС приветствует процесс урегулирования конфликта арабских стран Персидского залива

Хорошей, очень позитивной новостью назвал процесс урегулирования отношений стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Так как уже три года этот продолжительный кризис в рамках Совета сотрудничества арабских государств Залива подрывает единство и сотрудничество в GCC, и это имеет негативные последствия", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник.
Он отметил поддержку Евросоюзом решения, принятого самими странами Залива, и продолжение ЕС со всеми участвующими в процессе государствами дискуссий, направленных на диалог.
"Мы приветствуем объявление о нормализации ситуации и открытии границы между Саудовской Аравией и Катаром и об открытии воздушного пространства. Это очень важный шаг, который, будем надеяться, сможет укрепить единство региона, и за которым может последовать возобновление полного регионального сотрудничества", - продолжил Стано.
Представитель Борреля подчеркнул посредническую роль Кувейта в этом процессе, а также отметил роль США. "Мы поддерживаем посреднические усилия Кувейта, которые продолжаются с целью поиска окончательного решения для этого кризиса. Европейский союз по-прежнему готов усилить свои партнерские отношения с GCC и его государствами-членами", - заверил пресс-секретарь.
В Саудовской Аравии встречаются лидеры арабских стран Персидского залива. Планируется, что на этом саммите будет достигнута договоренность о нормализации отношений между Катаром и четырьмя арабскими государствами.
В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке террористов и в чрезмерном сближении с Ираном. В итоге эти четыре страны прервали дипломатические и экономические связи с Кувейтом и закрыли границы с ним.
Власти Катара неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными.
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