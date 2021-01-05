В Азербайджане зафиксировано 802 новых случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 802 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 221,401 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 334 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончался 31 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 792.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 199,213 тыс. человек (+2 479 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 19 тыс. 396 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8,435 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 222,629 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков