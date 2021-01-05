Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0854 RUR   0.0229 GBR   2.3089 TRY   0.2291

Цена на нефть

04.01 $/bbl   WTI 47.62 -0.90 Brent 51.09 -0.71

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 05.01.2021 22:49

Экономику США ждут сложности в ближайшей перспективе, подъем во II полугодии - глава ФРБ Кливленда

Американская экономика восстанавливается, но еще некоторое время будет по-прежнему нуждаться в поддержке Федеральной резервной системы (ФРС), полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер.

"Экономический прогноз сопровождается высокой степенью неопределенности, хотя вероятность реализации наихудших сценариев, а также понижательные риски со временем ослабли", - заявила Местер.

При том, что экономика восстанавливается, "денежно-кредитная политика должна оставаться высокостимулирующей еще некоторое время, поскольку достижение наших целей будет долгой дорогой, а не спринтом", отметила она.

По словам Местер, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) "привержен и будет всегда оставаться приверженным использованию всех инструментов политики для достижения поставленных целей и обеспечения масштабного и устойчивого экономического роста".

Местер имела право голоса в FOMC в 2020 году, однако лишилась его в 2021 году в связи с ежегодной ротацией голосующих членов комитета.

В понедельник Местер отметила, что американской экономике предстоит справиться с трудностями в ближайшей перспективе, пока вакцины от коронавируса не получили широкого распространения и пандемия не взята под контроль.

"Я ожидаю, что восстановление экономики продолжится, но будет неравномерным, - цитирует Местер Dow Jones. - В ближайшее время рост заболеваемости COVID-19, вероятно, будет сказываться на деловой активности, как и меры социального дистанцирования и другие карантинные ограничения".

Местер ожидает существенного подъема экономической активности в США во втором полугодии 2021 года, когда "люди и компании сочтут безопасным возврат к широкому кругу активностей" благодаря масштабной вакцинации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ФРБ, ЭКОНОМИКА, МНЕНИЕ


Похожие новости


Недостаток мер для борьбы с коронавирусом может замедлить восстановление экономики - глава ФРБ Далласа ФРС обсуждает снижение ставки по банковским резервам - глава ФРБ Миннеаполиса

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]