Экономику США ждут сложности в ближайшей перспективе, подъем во II полугодии - глава ФРБ Кливленда

Американская экономика восстанавливается, но еще некоторое время будет по-прежнему нуждаться в поддержке Федеральной резервной системы (ФРС), полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер.
"Экономический прогноз сопровождается высокой степенью неопределенности, хотя вероятность реализации наихудших сценариев, а также понижательные риски со временем ослабли", - заявила Местер.
При том, что экономика восстанавливается, "денежно-кредитная политика должна оставаться высокостимулирующей еще некоторое время, поскольку достижение наших целей будет долгой дорогой, а не спринтом", отметила она.
По словам Местер, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) "привержен и будет всегда оставаться приверженным использованию всех инструментов политики для достижения поставленных целей и обеспечения масштабного и устойчивого экономического роста".
Местер имела право голоса в FOMC в 2020 году, однако лишилась его в 2021 году в связи с ежегодной ротацией голосующих членов комитета.
В понедельник Местер отметила, что американской экономике предстоит справиться с трудностями в ближайшей перспективе, пока вакцины от коронавируса не получили широкого распространения и пандемия не взята под контроль.
"Я ожидаю, что восстановление экономики продолжится, но будет неравномерным, - цитирует Местер Dow Jones. - В ближайшее время рост заболеваемости COVID-19, вероятно, будет сказываться на деловой активности, как и меры социального дистанцирования и другие карантинные ограничения".
Местер ожидает существенного подъема экономической активности в США во втором полугодии 2021 года, когда "люди и компании сочтут безопасным возврат к широкому кругу активностей" благодаря масштабной вакцинации.
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