Заседание ОПЕК+ задерживается на полчаса, РФ и Саудовская Аравия согласовывают детали компромиссного плана

Заседание министров стран ОПЕК+ задерживается на полчаса, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.
По информации источников Dow Jones, Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса относительно дальнейшего плана добычи ОПЕК+ в феврале, согласившись держать производство под контролем в течение февраля, а затем снова начать наращивать его в марте.
Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время переговоры продолжаются, и пока не все детали согласованы.
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