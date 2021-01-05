Заседание ОПЕК+ задерживается на полчаса, РФ и Саудовская Аравия согласовывают детали компромиссного плана

Заседание министров стран ОПЕК+ задерживается на полчаса, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

По информации источников Dow Jones, Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса относительно дальнейшего плана добычи ОПЕК+ в феврале, согласившись держать производство под контролем в течение февраля, а затем снова начать наращивать его в марте.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время переговоры продолжаются, и пока не все детали согласованы.