В Молдавии зарегистрировано более 600 новых случаев заражения коронавирусом

В Молдавии зарегистрировано 612 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек, сообщил во вторник министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.
"Во вторник было обработано 2965 тестов, в том числе 2576 первичных тестов. В результате выяснилось, что 612 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 146 тыс. 921", - отмечается в сообщении.
Из медицинских учреждений во вторник было выписано 730 пациентов, вылечившихся от коронавируса. В общей сложности от коронавируса излечились 134 тыс. 751 человек", - отмечается в сообщении.
Сообщается о смерти 15 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Число жертв пандемии в Молдавии возросло до 3070 человек.
"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 9 100 человек. В больничные медицинские учреждения госпитализировано 2639 пациентов с подтвержденной COVID-19, 244 находятся в крайне тяжелом состоянии, 51 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. На домашнем лечении находятся 5 тыс. 849 человек с легкими формами COVID-19, 27 тыс. 637 человек находятся под наблюдением семейного врача", - отмечает минздрав.
Как сообщал "Интерфакс", на период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Молдавии объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и других увеселительных заведений. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07.00 до 22.00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, митинги и другие собрания с участием более 50 человек. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.
Со второй половины декабря в Молдавии сокращается количество новых случаев коронавируса, которые регистрируются ежедневно. Правда, при этом проводится несколько меньше тестов. Антирекорд по количеству зарегистрированных за один день случаев был 9 декабря - 1766 случаев. После этого количество случаев сократилось до 1200-1500 за день, а в третьей декаде декабря - менее тысячи в день.
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