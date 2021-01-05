Россия в феврале увеличит добычу на 65 тыс. б/с, Казахстан - на 10 тыс. б/с, Саудовская Аравия добровольно снизит

ОПЕК+ договорились об уровнях добычи нефти на февраль, сообщают СМИ со ссылкой на делегатов.

Так, предполагается, что Россия и Казахстан в следующем месяце немного увеличат добычу нефти - на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно, в то время как Саудовская Аравия добровольно сократит производство.

Остальные страны ОПЕК+ будут следовать ранее принятым договоренностям.