Россия в феврале увеличит добычу на 65 тыс. б/с, Казахстан - на 10 тыс. б/с, Саудовская Аравия добровольно снизит

ОПЕК+ договорились об уровнях добычи нефти на февраль, сообщают СМИ со ссылкой на делегатов.
Так, предполагается, что Россия и Казахстан в следующем месяце немного увеличат добычу нефти - на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно, в то время как Саудовская Аравия добровольно сократит производство.
Остальные страны ОПЕК+ будут следовать ранее принятым договоренностям.
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