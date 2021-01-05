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ТЭК 05.01.2021 21:32

Россия в феврале увеличит добычу на 65 тыс. б/с, Казахстан - на 10 тыс. б/с, Саудовская Аравия добровольно снизит

ОПЕК+ договорились об уровнях добычи нефти на февраль, сообщают СМИ со ссылкой на делегатов.

Так, предполагается, что Россия и Казахстан в следующем месяце немного увеличат добычу нефти - на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно, в то время как Саудовская Аравия добровольно сократит производство.

Остальные страны ОПЕК+ будут следовать ранее принятым договоренностям.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, ДОБЫЧА, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]