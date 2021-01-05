Кризис между Катаром и рядом арабских стран урегулирован, заявляют в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии объявили об урегулировании кризиса между Катаром и четырьмя другими арабскими странами, сообщило издание Gulf Times.

Саудовская сторона заверила, что страны согласились на полное восстановление всех связей, в том числе - дипломатических.

Ранее во вторник эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани прибыл на саммит в Саудовскую Аравию. Катарского лидера у трапа самолета приветствовал Мухаммед бен Сальман, они обнялись.

В понедельник стало известно, что власти Саудовской Аравии согласились открыть для Катара сухопутные и морские границы, а также - воздушное пространство.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в 2017 году обвинили Катар в поддержке террористов и в чрезмерном сближении с Ираном. В итоге эти четыре страны прервали дипломатические и экономические связи с Кувейтом и закрыли границы с ним.

Власти Катара неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными.