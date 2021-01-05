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ТЭК 05.01.2021 22:30

Кризис между Катаром и рядом арабских стран урегулирован, заявляют в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии объявили об урегулировании кризиса между Катаром и четырьмя другими арабскими странами, сообщило издание Gulf Times.

Саудовская сторона заверила, что страны согласились на полное восстановление всех связей, в том числе - дипломатических.

Ранее во вторник эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани прибыл на саммит в Саудовскую Аравию. Катарского лидера у трапа самолета приветствовал Мухаммед бен Сальман, они обнялись.

В понедельник стало известно, что власти Саудовской Аравии согласились открыть для Катара сухопутные и морские границы, а также - воздушное пространство.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в 2017 году обвинили Катар в поддержке террористов и в чрезмерном сближении с Ираном. В итоге эти четыре страны прервали дипломатические и экономические связи с Кувейтом и закрыли границы с ним.

Власти Катара неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными.

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Тэги: КАТАР, ЗАЛИВ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]