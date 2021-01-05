Президент Азербайджана отмечает высокую роль христианской общины страны в победе за Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил христианскую общину страны с Рождеством, высоко отметил ее роль в победе во второй Карабахской войне.
«2020 год был ознаменован урегулированием продолжавшегося много лет карабахского конфликта, обеспечением нашей территориальной целостности и победой исторической справедливости. Все граждане Азербайджана, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, в том числе наши, исповедующие христианство соотечественники, занимающие свое место в обществе, отличающемся этнокультурным разнообразием, проявили подлинный героизм в освобождении наших земель от вражеской оккупации, (…) вели активную борьбу с армянским фашизмом на информационном фронте», отметил Алиев в своем поздравлении.
Президент расценил единство и равенство, нерушимую национально-нравственную солидарность, проявленную всеми проживающими в Азербайджане народами «в священной Отечественной войне, как важнейший фактор, обусловивший нашу историческую победу».
Также Алиев отметил, что особые дружеские отношения между народами, культурами и религиями в Азербайджане складывались на протяжении многих столетий.
«На протяжении веков в Азербайджане, расположенном на пересечении Востока и Запада, господствуют высокая культура сосуществования, основанная на взаимном уважении и доверии между отдельными народами и религиями, атмосфера дружбы и братства. Сохранение и дальнейшее развитие национально-исторических традиций, этнокультурного разнообразия, мультикультуральных ценностей в нашей стране, известной в мире как пространство образцовой толерантности, составляют одно из основных направлений государственной политики», - подчеркнул Алиев.
Глава государства выразил надежду, что православная христианская община и впредь будет прилагать все силы и умения во имя прогресса и наращивания мощи Азербайджана, являющегося домом для всех граждан.
«Рождество олицетворяет новую жизнь, возрождение, доброту и милосердие. Пусть этот светлый праздник принесет вашим семьям счастье, вашим домам – достаток, а в вашу жизнь – благополучие», - подчеркнул президент Азербайджана.
Х.Насирзаде
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