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ТЭК 05.01.2021 22:07

"Двоечники" ОПЕК+ должны представить планы по компенсации недосокращений добычи до 15 января

Страны ОПЕК+, которые выполняли свои обязательства по нефтяной сделке не в полном объеме, должны представить план компенсаций добычи до 15 января.

В сообщении ОПЕК говорится, что следующее заседании министерского мониторингового комитета (JMMC) пройдет 3 февраля, за которым последует заседание JMMC 3 марта и заседание ОПЕК+ 4 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОПЕК, ДОБЫЧА, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]