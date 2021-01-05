"Двоечники" ОПЕК+ должны представить планы по компенсации недосокращений добычи до 15 января

Страны ОПЕК+, которые выполняли свои обязательства по нефтяной сделке не в полном объеме, должны представить план компенсаций добычи до 15 января.

В сообщении ОПЕК говорится, что следующее заседании министерского мониторингового комитета (JMMC) пройдет 3 февраля, за которым последует заседание JMMC 3 марта и заседание ОПЕК+ 4 марта.