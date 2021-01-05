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ТЭК 05.01.2021 21:57

Азербайджан сохранит на февраль-март квоту по добыче нефти в рамках ОПЕК+ на уровне января - Минэнерго

Обязательства Азербайджана в рамках сделки ОПЕК+ по добыче нефти в феврале-марте останутся на уровне января, заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетике Азербайджана.

"На 13-м заседании министров ОПЕК+ во вторник было принято решение о продлении существующих квот на суточную добычу нефти на февраль-март. Согласно договоренностям , страны ОПЕК+ сократят суточную добычу нефти на 7,125 млн б/с в феврале и на 7 млн 50 тыс. б/с в марте. Обязательства Азербайджана по снижению добычи на 123 тыс. б/с на январь этого года останутся неизменными и на февраль-март", - отметили в ведомстве.

Таким образом, подчеркнули в Минэнерго, в ближайшие два месяца Азербайджан увеличит суточную добычу нефти на 8 тыс. баррелей, сохранив ее на уровне 595 тыс. б/с.

"В ходе министерской встречи был высоко оценен вклад Азербайджана в достижение данного соглашения между странами ОПЕК+, в продолжение диалога для установления стабильности на нефтяном рынке и в достижение согласия между сторонами", - отметили в Минэнерго.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем выступлении сказал, что поскольку неопределенность, вызванная пандемией, продолжает оказывать давление на рынок нефти, и спрос восстановился слабее, чем ожидалось, "необходим чуткий подход к процессу регулирования".

"Поэтому считаю, что переход от резкого сокращения к увеличению добычи должен быть постепенным и осторожным ", - отметил Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

Как сообщалось, по итогам заседания министров стран ОПЕК+ 3 декабря, было принято решение сокращении в январе 2021 года добычи нефти странами ОПЕК+ до 7,2 млн б/с вместо ранее утвержденных по третьему этапу 5,8 млн б/с. При этом, страны ОПЕК в январе обязались сократить нефтедобычу на 4,564 млн б/с, не-ОПЕК- на 2,636 млн б/с. Азербайджан в соответствии с соглашением ОПЕК+ в январе 2021 года обязался сократить нефтедобычу на 123 тыс. б/с, т.е. до 595 тыс. б/с.

Н.Аббасова

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Тэги: ОПЕК+, НЕФТЕДОБЫЧА, КВОТА


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