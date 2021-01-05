Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0854 RUR   0.0229 GBR   2.3089 TRY   0.2291

Цена на нефть

04.01 $/bbl   WTI 47.62 -0.90 Brent 51.09 -0.71

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 05.01.2021 22:42

Рост ВВП Азербайджана в 2021г составит 1,9%, в 2022г ускорится до 4,5%

Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 1,9%, в 2022 году экономический рост ускорится до 4,5%, говорится в январском докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

Согласно оценкам ВБ, спад ВВП Азербайджана в 2020 году из-за COVID-19 составит 5%.

В октябре прошлого года ВБ спад ВВП Азербайджана на 2020 год прогнозировал на уровне 4,2%, экономический рост в 2021 году на 1,9%, в 2022 году – на 2,8%.

«Рост в субрегионе Южный Кавказ прогнозируется в 2021 году на уровне 2,5%, поскольку потрясения, связанные с пандемией и нагорно-карабахским конфликтом постепенно отходят на второй план. Кроме этого, стимулировать рост в регионе будет восстановление туризма и повышение доверия потребителей и бизнеса», - говорится в докладе, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По оценкам ВБ, экономическая активность в Азербайджане в 2021 году расширится по мере стабилизации цен на нефть. Кроме этого, экономика страны выиграет от инвестиций и расходов на восстановление Карабаха.

«Заявление о мире между Азербайджаном и Арменией, в свою очередь, снизит геополитическую напряженность в регионе», - указывается в докладе.

Согласно прогнозам министерства экономики, по итогам 2020 года спад ВВП Азербайджана составит 4%, который сменится в 2021 году экономическим ростом на 3,4%.

В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВБ, ВВП, ПРОГНОЗ


Похожие новости


ВБ прогнозирует спад экономики Азербайджана из-за COVID-19 в 2020г на 4,2%, рост в 2021г – 1,9% ВБ: Спад ВВП Азербайджана в 2020г из-за COVID-19 составит 2,6%, экономический рост в 2021г - 2,2% ВБ прогнозирует спад экономики Азербайджана в 2020г из-за COVID-19 и более низких цен на нефть, в 2021г – рост ВВП составит 2,2% Среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2020-2022гг составит около 2,2% - ВБ Среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2019-2021гг составит 2,4% - ВБ Среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2019-2021гг составит 3,5% - ВБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]