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ТЭК 05.01.2021 22:54

Увеличение нефтедобычи - запрос отрасли и нефтяных компаний, но надо делать это осторожно, чтобы не нарушить баланс на рынке - Новак

Наращивание нефтедобычи - это запрос отрасли и нефтекомпаний, но надо делать это осторожно, чтобы не нарушить баланс на рынке, сообщил вице-премьер России Александр Новак в ходе итоговой пресс-конференции после заседания ОПЕК+.

"Мы понимаем, что нам постепенно надо двигаться вперед к восстановлению добычи. Это запрос отрасли и нефтяных компаний. Надо делать это осторожно, чтобы не нарушить ситуацию на рынке. В то же время надо стремиться к снижению излишков на рынке", - сказал Новак.

Новак отметил, что Россия настаивала на росте добычи нефти ОПЕК+, поскольку это было оговорено ранее и самая худшая ситуация со спросом позади.

"Мы видим, что самая худшая ситуация уже позади, когда спрос падал. Мы видим, что и локдауны сейчас не такие жесткие. Мы считаем, что нам в перспективе нужно двигаться вперед по восстановлению добычи, которая была очень сильно снижена по отношению к нашему нормальному уровню", - сказал он.

"Мы все-таки оптимисты и верим в те вакцины, которые появились и зарегистрированы в мире. [...] Мы верим в вакцинацию и что в ближайшее время локдауны должны будут закончиться и ситуация будет улучшаться", - отметил Новак.

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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]