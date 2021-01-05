Увеличение нефтедобычи - запрос отрасли и нефтяных компаний, но надо делать это осторожно, чтобы не нарушить баланс на рынке - Новак

Наращивание нефтедобычи - это запрос отрасли и нефтекомпаний, но надо делать это осторожно, чтобы не нарушить баланс на рынке, сообщил вице-премьер России Александр Новак в ходе итоговой пресс-конференции после заседания ОПЕК+.

"Мы понимаем, что нам постепенно надо двигаться вперед к восстановлению добычи. Это запрос отрасли и нефтяных компаний. Надо делать это осторожно, чтобы не нарушить ситуацию на рынке. В то же время надо стремиться к снижению излишков на рынке", - сказал Новак.

Новак отметил, что Россия настаивала на росте добычи нефти ОПЕК+, поскольку это было оговорено ранее и самая худшая ситуация со спросом позади.

"Мы видим, что самая худшая ситуация уже позади, когда спрос падал. Мы видим, что и локдауны сейчас не такие жесткие. Мы считаем, что нам в перспективе нужно двигаться вперед по восстановлению добычи, которая была очень сильно снижена по отношению к нашему нормальному уровню", - сказал он.

"Мы все-таки оптимисты и верим в те вакцины, которые появились и зарегистрированы в мире. [...] Мы верим в вакцинацию и что в ближайшее время локдауны должны будут закончиться и ситуация будет улучшаться", - отметил Новак.