Общий объем добровольных сокращений нефтедобычи с учетом Саудовской Аравии составит 1,425 млн б/с в феврале-марте

Общий объем добровольных сокращений добычи нефти в феврале-марте с учетом Саудовской Аравии составит 1,425 млн б/с.

"Добровольные сокращения составят 1,425 млн б/с, плюс то, что будет компенсировано", - сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции.

Ранее Абдулазиз бен Сальман сообщил, что Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу в феврале и марте на 1 млн б/с. Официальная квота Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале и марте составляет 9,119 млн б/с. С учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 млн б/с.