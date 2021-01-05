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ТЭК 05.01.2021 23:01

Общий объем добровольных сокращений нефтедобычи с учетом Саудовской Аравии составит 1,425 млн б/с в феврале-марте

Общий объем добровольных сокращений добычи нефти в феврале-марте с учетом Саудовской Аравии составит 1,425 млн б/с.

"Добровольные сокращения составят 1,425 млн б/с, плюс то, что будет компенсировано", - сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции.

Ранее Абдулазиз бен Сальман сообщил, что Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу в феврале и марте на 1 млн б/с. Официальная квота Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале и марте составляет 9,119 млн б/с. С учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, СОКРАЩЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]