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ТЭК 05.01.2021 23:07

РФ знала о плане сокращений нефтедобычи Саудовской Аравией и уговаривала не делать этого

Россия знала о планируемом добровольном сокращении добычи нефти Саудовской Аравией и просила не делать этого, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции.

"Неправда, что (Александр) Новак (вице-премьер правительства РФ) не знал, какие сокращения планируются, более того, он просил нас не делать этого", - уточнил Абдулазиз бен Сальман

"И мы сказали: нет, мы сделаем. Это серьезно решение нашего лидера поддержать рынок", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]