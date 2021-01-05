РФ знала о плане сокращений нефтедобычи Саудовской Аравией и уговаривала не делать этого

Россия знала о планируемом добровольном сокращении добычи нефти Саудовской Аравией и просила не делать этого, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции.

"Неправда, что (Александр) Новак (вице-премьер правительства РФ) не знал, какие сокращения планируются, более того, он просил нас не делать этого", - уточнил Абдулазиз бен Сальман

"И мы сказали: нет, мы сделаем. Это серьезно решение нашего лидера поддержать рынок", - добавил он.