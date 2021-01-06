Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0907 RUR   0.0229 GBR   2.3149 TRY   0.2301

Цена на нефть

05.01 $/bbl   WTI 49.93 2.31 Brent 53.60 2.51

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.01.2021 11:27

Пенс заявил Трампу, что не может поменять результаты выборов

Вице-президент США Майк Пенс сообщил действующему президенту США Дональду Трампу, что не в его власти изменить результаты выборов в день их утверждения в Конгрессе 6 января, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, Пенс сказал Трампу во вторник во время еженедельного обеда с президентом, что он не верит, что у него есть власть блокировать подтверждение Конгрессом победы Джозефа Байдена.

Отмечается, что данное заявление было сделано Пенсом за несколько часов до того, как Трамп написал в твиттере: "Вице-президент имеет право отклонять обманным путем выбранных избирателей".

Члены Конгресса США в среду рассмотрят вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года: им предложат сертифицировать победу демократа Джо Байдена.

Члены Палаты представителей и сенаторы встретятся на совместном заседании, начало которого запланировано на 13:00 по местному времени (21:00 мск).

Сертификация со стороны Конгресса - это обязательный финальный этап утверждения избранного президента в США. Его проведение требует американская Конституция. Конгрессмены должны сертифицировать результаты голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря.

Председательствовать на совместном заседании двух палат будет вице-президент США Майк Пенс. Он будет вскрывать запечатанные сертификаты от каждого штата с результатами голосования и передавать их специально назначенным лицам из числа конгрессменов, которые будут их озвучивать. На основе этих данных проводится официальный подсчет голосов выборщиков.

Американские СМИ отмечают, что обычно этот процесс проходит довольно быстро и занимает менее получаса. Однако в соответствии с регламентом, в случае, если имеются возражения относительно результатов, полученных от какого-либо штата, их можно озвучить и тогда заседание затягивается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНС, ТРАМП, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Трамп поручил вице-президенту Пенсу координировать борьбу против коронавируса Пенс полетит в Турцию, несмотря на отказ Эрдогана с ним встречаться США при Трампе предоставили Венесуэле гуманитарную помощь на $213 млн - Пенс Пенс заверил Гуайдо в полной поддержке США Вице-президент США Пенс призвал республиканцев Палаты представителей поддержать Трампа в его требовании $5,7 млрд на пограничную стену США видят Индо-Тихоокеанский регион свободным от проявлений имперских амбиций - вице-президент Пенс

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]