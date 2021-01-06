Пенс заявил Трампу, что не может поменять результаты выборов

Вице-президент США Майк Пенс сообщил действующему президенту США Дональду Трампу, что не в его власти изменить результаты выборов в день их утверждения в Конгрессе 6 января, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, Пенс сказал Трампу во вторник во время еженедельного обеда с президентом, что он не верит, что у него есть власть блокировать подтверждение Конгрессом победы Джозефа Байдена.

Отмечается, что данное заявление было сделано Пенсом за несколько часов до того, как Трамп написал в твиттере: "Вице-президент имеет право отклонять обманным путем выбранных избирателей".

Члены Конгресса США в среду рассмотрят вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года: им предложат сертифицировать победу демократа Джо Байдена.

Члены Палаты представителей и сенаторы встретятся на совместном заседании, начало которого запланировано на 13:00 по местному времени (21:00 мск).

Сертификация со стороны Конгресса - это обязательный финальный этап утверждения избранного президента в США. Его проведение требует американская Конституция. Конгрессмены должны сертифицировать результаты голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря.

Председательствовать на совместном заседании двух палат будет вице-президент США Майк Пенс. Он будет вскрывать запечатанные сертификаты от каждого штата с результатами голосования и передавать их специально назначенным лицам из числа конгрессменов, которые будут их озвучивать. На основе этих данных проводится официальный подсчет голосов выборщиков.

Американские СМИ отмечают, что обычно этот процесс проходит довольно быстро и занимает менее получаса. Однако в соответствии с регламентом, в случае, если имеются возражения относительно результатов, полученных от какого-либо штата, их можно озвучить и тогда заседание затягивается.