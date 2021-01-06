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Дальнее зарубежье 06.01.2021 12:19

Трамп планирует выступить перед своими сторонниками в среду

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выступит перед своими сторонниками, митингующими в Вашингтоне, в среду.

"Я буду выступать на митинге "Спасем Америку" завтра в 11 по восточному времени на Эллипсе (Эллипс - поле в южной части Президентского парка - ИФ). Приходите рано - двери открываются в 7 утра по восточному времени. Большая толпа!" - написал Трамп в твиттере.

Ранее Трамп выразил признательность своим сторонникам, прибывающим в Вашингтон для участия в акции в его поддержку.

"Вашингтон буквально наводнили люди, которые не хотят, чтобы осмелевшие леворадикальные демократы отобрали у них победу. Нашей стране нынешнее положение вещей надоело: люди не будут больше терпеть подобное", - написал он в своём твиттере.

Акция сторонников Трампа запланирована на среду по местному времени. Параллельно с ней в Вашингтоне Конгресс США соберётся для ратификации результатов президентских выборов: ожидается, что конгрессмены признают победу демократа Джо Байдена. Однако некоторые республиканцы намерены предпринять демарш, чтобы этот процесс затянулся и не прошёл гладко.

Трамп продолжает утверждать, что выборы выиграл именно он, а победу Байдену обеспечили лишь масштабные нарушения и фальсификации.

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Тэги: США, ТРАМП, СТОРОННИКИ, ВЫСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]