Трамп планирует выступить перед своими сторонниками в среду

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выступит перед своими сторонниками, митингующими в Вашингтоне, в среду.
"Я буду выступать на митинге "Спасем Америку" завтра в 11 по восточному времени на Эллипсе (Эллипс - поле в южной части Президентского парка - ИФ). Приходите рано - двери открываются в 7 утра по восточному времени. Большая толпа!" - написал Трамп в твиттере.
Ранее Трамп выразил признательность своим сторонникам, прибывающим в Вашингтон для участия в акции в его поддержку.
"Вашингтон буквально наводнили люди, которые не хотят, чтобы осмелевшие леворадикальные демократы отобрали у них победу. Нашей стране нынешнее положение вещей надоело: люди не будут больше терпеть подобное", - написал он в своём твиттере.
Акция сторонников Трампа запланирована на среду по местному времени. Параллельно с ней в Вашингтоне Конгресс США соберётся для ратификации результатов президентских выборов: ожидается, что конгрессмены признают победу демократа Джо Байдена. Однако некоторые республиканцы намерены предпринять демарш, чтобы этот процесс затянулся и не прошёл гладко.
Трамп продолжает утверждать, что выборы выиграл именно он, а победу Байдену обеспечили лишь масштабные нарушения и фальсификации.
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