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Трамп заявил, что не слышал от Пенса слов о невозможности изменить итоги выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Майк Пенс не говорил ему о том, что не в его власти изменить результаты выборов президента США.

"Репортаж New York Times относительно комментариев вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня, - это фейковые новости. Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать", - говорится в заявлении Трампа, распространенном его предвыборным штабом.

Трамп в очередной раз сообщил, что выборы 3 ноября были коррумпированными в спорных штатах и незаконными.

"Наш вице-президент имеет определенные полномочия согласно Конституции США. Он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации. Он может также отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в палату представителей для голосования из расчета "один штат - один голос"", - добавил Трамп.

Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пенс заявил действующему президенту США Дональду Трампу, что не в его власти изменить результаты выборов в день их утверждения в Конгрессе 6 января.

По ее данным, Пенс сказал Трампу во вторник во время еженедельного обеда с президентом, что он не верит, что у него есть власть блокировать подтверждение Конгрессом победы Джозефа Байдена.

Отмечается, что данное заявление было сделано Пенсом после того, как Трамп написал в твиттере: "Вице-президент имеет право отклонять обманным путем выбранных избирателей".

Члены Конгресса США в среду рассмотрят вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года: им предложат сертифицировать победу демократа Джо Байдена.

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Тэги: США, ТРАМП, ПЕНС, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]