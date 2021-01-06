Трамп заявил, что не слышал от Пенса слов о невозможности изменить итоги выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Майк Пенс не говорил ему о том, что не в его власти изменить результаты выборов президента США.
"Репортаж New York Times относительно комментариев вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня, - это фейковые новости. Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать", - говорится в заявлении Трампа, распространенном его предвыборным штабом.
Трамп в очередной раз сообщил, что выборы 3 ноября были коррумпированными в спорных штатах и незаконными.
"Наш вице-президент имеет определенные полномочия согласно Конституции США. Он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации. Он может также отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в палату представителей для голосования из расчета "один штат - один голос"", - добавил Трамп.
Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пенс заявил действующему президенту США Дональду Трампу, что не в его власти изменить результаты выборов в день их утверждения в Конгрессе 6 января.
По ее данным, Пенс сказал Трампу во вторник во время еженедельного обеда с президентом, что он не верит, что у него есть власть блокировать подтверждение Конгрессом победы Джозефа Байдена.
Отмечается, что данное заявление было сделано Пенсом после того, как Трамп написал в твиттере: "Вице-президент имеет право отклонять обманным путем выбранных избирателей".
Члены Конгресса США в среду рассмотрят вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года: им предложат сертифицировать победу демократа Джо Байдена.
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