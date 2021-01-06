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Дальнее зарубежье 06.01.2021 13:02

Несколько десятков активистов оппозиции арестованы в Гонконге

Более 50 активистов и бывших депутатов законодательного совета Гонконга от оппозиции арестованы в среду, им предъявлено обвинение в подрывной деятельности, информирует гонконгская газета South China Morning Post.

Это самое массовое задержание после вступления в силу 30 июня 2020 года закона о защите национальной безопасности в Гонконге.

Комментируя аресты, секретарь безопасности Гонконга Джон Ли обвинил оппозиционеров в попытках "серьезного вмешательства в законное исполнение правительством возложенных на него функций".

"У них был план, в соответствии с которым они планировали устроить массовые выступления на улицах, а также предпринять другие действия парализующие жизнь общества", - добавил гонконгский функционер.

Кроме того, в среду правоохранительные органы Гонконга передали изданию Apple Daily и новостным интернет-порталам Stand News и In-Media судебные постановления, предписывающие в течение семи дней предоставить "документы, связанные с делами о национальной безопасности", сообщили представители этих СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, АКТИВИСТЫ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]