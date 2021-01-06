Несколько десятков активистов оппозиции арестованы в Гонконге

Более 50 активистов и бывших депутатов законодательного совета Гонконга от оппозиции арестованы в среду, им предъявлено обвинение в подрывной деятельности, информирует гонконгская газета South China Morning Post.

Это самое массовое задержание после вступления в силу 30 июня 2020 года закона о защите национальной безопасности в Гонконге.

Комментируя аресты, секретарь безопасности Гонконга Джон Ли обвинил оппозиционеров в попытках "серьезного вмешательства в законное исполнение правительством возложенных на него функций".

"У них был план, в соответствии с которым они планировали устроить массовые выступления на улицах, а также предпринять другие действия парализующие жизнь общества", - добавил гонконгский функционер.

Кроме того, в среду правоохранительные органы Гонконга передали изданию Apple Daily и новостным интернет-порталам Stand News и In-Media судебные постановления, предписывающие в течение семи дней предоставить "документы, связанные с делами о национальной безопасности", сообщили представители этих СМИ.