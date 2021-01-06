Белоруссия потратила пятую часть золотовалютных резервов в 2020 году

Международные резервные активы Белоруссии на 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили $7 млрд 468,5 млн (в эквиваленте), сократившись за 2020 год на 20,5%.
"За декабрь золотовалютные резервы выросли на $92,1 млн (на 1,2% после снижения в ноябре на $109,2 млн (на 1,5%). В целом по итогам 2020 года международные резервные активы сократились на $1,9 млрд (на 20,5%)", - говорится в сообщении на сайте Национального банка Белоруссии (НББ) в среду.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен был составить не менее $7,3 млрд, отметили в Нацбанке.
"Снижение уровня золотовалютных резервов по итогам 2020 года в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $3,9 млрд, в том числе в декабре - $227 млн, а также продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", - пояснили в НББ.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в 2020 году способствовали поступление средств от размещения министерством финансов на внешнем и внутреннем рынках облигаций, номинированных в иностранной валюте, привлечение внешних государственных займов, иные поступления иностранной валюты в бюджет, а также рост стоимости монетарного золота.
В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года с учетом погашения правительством и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.
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