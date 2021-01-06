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Транспорт и связь 06.01.2021 14:02

Продажи автомобилей в США в 2020 году упали на 15% - до минимума с 2012 года

В США в 2020 году было продано 14,5 млн автомобилей, что на 15% меньше, чем годом ранее, сообщает The New York Times.

Таким образом, продажи автомобилей в стране стали минимальными с 2012 года в условиях пандемии, в результате которой покупатели воздерживаются от посещения дилерских центров, а автопроизводители были вынуждены весной закрыть заводы на два месяца.

Американский автопроизводитель General Motors Co. во вторник сообщил о сокращении продаж в США в прошлом году на 12%, до 2,55 млн пассажирских автомобилей и легких грузовиков. Однако в четвертом квартале продажи выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили более 771 тыс. автомобилей. В GM отметили, что продажи в октябре-декабре стали лучшими для четвертого квартала с 2007 года.

Японская Toyota Motor в прошлом году продала в США 2,1 млн автомобилей и легких грузовиков, что на 11% меньше, чем в 2019 году. В то же время, в декабре продажи подскочили на 20% в годовом выражении.

Продажи Fiat Chrysler в США в 2020 году упали на 17% - до 1,8 млн автомобилей. В четвертом квартале автопроизводитель зафиксировал снижение продаж почти на 8%.

Производитель электромобилей Tesla Inc. ранее сообщил о росте глобальных продаж на 36% в минувшем году - до почти 500 тыс. автомобилей. Компания не предоставляет данных по отдельным странам или регионам.

Автопроизводители надеются на восстановление отрасли в 2021 году, прогнозируя уверенный рост во втором полугодии на фоне выпуска новых внедорожников и электромобилей, пишет NYT. Эти надежды во многом основаны на ожиданиях ускорения вакцинации от коронавируса весной и летом.

"Увеличение показателей вакцинации и более теплая погода позволят потребителям и бизнесу вернуться к нормальному уровню деятельности, что поддержит рынок труда, настроения потребителей и спрос на автомобили", - отметила главный экономист GM Элейн Бакберг.

Аналитики Alix Partners прогнозируют рост продаж автомобилей в США в 2021 году до 15,8 млн единиц. Однако показатель будет ниже более 17 млн автомобилей, которые ежегодного продавались в стране на протяжении предыдущих пяти лет.

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Тэги: США, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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