Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0907 RUR   0.0229 GBR   2.3149 TRY   0.2301

Цена на нефть

05.01 $/bbl   WTI 49.93 2.31 Brent 53.60 2.51

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.01.2021 14:04

НАТО продолжит расширять сотрудничество с Молдавией - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о приверженности организации расширению сотрудничества с Молдавией.

"Состоялся хороший разговор с президентом Майей Санду, чтобы поздравить её с избранием. НАТО по-прежнему привержена расширению нашего сотрудничества и помощи в модернизации институтов обороны и безопасности Молдавии", - написал Столтенберг в своем твиттере после телефонного разговора с Санду, который состоялся в минувший вторник.

Накануне пресс-служба президента Молдавии сообщила, что "Санду поблагодарила господина Столтенберга за партнерство и многолетнюю поддержку Республики Молдова, в том числе за предоставление помощи в виде медицинского оборудования для предотвращения распространения инфекции Covid-19".

Новый президент Молдавии отметила, что благодаря сотрудничеству, в том числе и с НАТО, республика "сумела постепенно укрепить свои внешние партнерские отношения, инициировать реформу сектора безопасности и начать процесс модернизации Национальной армии", отмечалось в сообщении.

Санду вступила в должность президента 24 декабря 2020 года. На следующей неделе она отправится в Киев с первым официальным визитом в качестве главы государства, затем посетит Брюссель. Пока неизвестно, будет ли включать визит в Брюссель посещение штаб-квартиры НАТО.

Согласно Конституции, Молдавия является нейтральным государствам, но сотрудничает с НАТО в рамках Индивидуального плана партнерства. Различные опросы показывают, что от 60% до 70% граждан Молдавии выступают против вступления Молдавии в Североатлантический альянс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Эксперты НАТО проконсультируют военных Молдавии в рамках реализации стратегии безопасности и обороны республики Офис НАТО в Кишиневе может быть закрыт после выборов в парламент Молдавии - Додон Более половины граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО - опрос Додон предложил НАТО подписать документ о нейтралитете Молдавии Открытие офиса бюро НАТО в Молдавии угрожает безопасности страны, ее нейтралитету, убежден Додон НАТО откроет в начале декабря свое информационное бюро в Кишиневе - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]