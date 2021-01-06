Трамп запретил своим указом использование в США восьми китайских приложений, включая Alipay и WeChatPay

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий использование в стране восьми китайских приложений, включая платежную систему Alipay.
Свое решение Трамп объяснил тем, что приложения получают доступ к конфиденциальной информации пользователей, которая может быть использована китайскими властями "для отслеживания местонахождения федеральных служащих и составления персональных досье на граждан".
Указ Трампа, подписанный 5 января, вступает в силу через 45 дней - уже после того, как президент покинет Белый дом. Министерству торговли США даны указания подготовить документы, в которых будет прописано, какие именно платежи и другие транзакции будут считаться незаконными.
Помимо Alipay, приложения Ant Group Co. китайского миллиардера Джека Ма, указ касается приложений китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd - WeChatPay, QQWallet и Tencent QQ, а также менее известных приложений Camscanner, SHAREit, Vmate и WPS Office.
Сервисы Alipay и WeChat активно используются в Китае, но гораздо менее популярны в США, пишет The Wall Street Journal. Например, Alipay в американских магазинах приложений App Store и the Google Play в прошлом году было скачано лишь 207 тыс. раз, свидетельствуют данные аналитической компании Sensor Tower Inc. Число скачиваний приложения WeChat, в которое встроен сервис WeChat Pay, достигло 1,6 млн.
Лидером по количеству скачиваний - 4,4 млн - среди запрещенных Трампом приложений в прошлом году стал сервис сканирования Camscanner, принадлежащий шанхайской INTSIG Information Co.
В прошлом году Трамп уже пытался заблокировать приложение WeChat в США. Тогда многие компании, работающие с Китаем, включая Apple Inc., Ford Motor Co., Walmart Inc. и Walt Disney Co., заявили, что многофункциональный сервис WeChat крайне важен для их китайского бизнеса.
Федеральный суд Калифорнии временно заблокировал исполнение указа Трампа о блокировке WeChat, рассмотрев иск группы пользователей приложения. Администрация президента оспаривает решение суда.
Указ Трампа о запрете 8 приложений также может вызвать недовольство американского бизнеса, для которого рынок КНР является ключевым, отмечают эксперты.
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