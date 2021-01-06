Премьер Армении отказался от участия в рождественской службе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил не участвовать в рождественской службе в соборе Святого Григория в Ереване.
"Из-за эпидемиологической ситуации премьер-министр находится на самоизоляции", - сообщила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян армянскому госагентству "Арменпресс" в среду.
Между тем, сотни людей с раннего утра собрались у собора, чтобы не пустить Пашиняна на рождественскую литургию.
Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос великого дома киликийского Арам Первый призвали премьер-министра Армении уйти в отставку после принятия в ноябре трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
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