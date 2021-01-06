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Регион 06.01.2021 12:43

Премьер Армении отказался от участия в рождественской службе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил не участвовать в рождественской службе в соборе Святого Григория в Ереване.

"Из-за эпидемиологической ситуации премьер-министр находится на самоизоляции", - сообщила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян армянскому госагентству "Арменпресс" в среду.

Между тем, сотни людей с раннего утра собрались у собора, чтобы не пустить Пашиняна на рождественскую литургию.

Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос великого дома киликийского Арам Первый призвали премьер-министра Армении уйти в отставку после принятия в ноябре трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОЖДЕСТВО, ПРЕМЬЕР, САМОИЗОЛЯЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]