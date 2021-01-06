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Дальнее зарубежье 06.01.2021 13:18

Один кандидат от демократов одержал победу на выборах в сенат США в Джорджии, второй близок к победе

Кандидат от Демократической партии Рафаэль Уорнок победил на выборах в сенат США в штате Джорджия с 50,6% голосов, сообщает телеканал Fox News.

Республиканка Келли Леффлер набрала 49,4% голосов.

Близок к победе на выборах в Джорджии и второй кандидат от демократов Джон Ософ, он лидирует с 50,2% голосов, а республиканец Дэвид Пердью набирает 49,9% голосов избирателей.

Второй тур выборов в сенат от Джорджии состоялся накануне. Эти выборы принципиально важны, так как на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах Конгресса США. На 20 января назначена инаугурация избранного президента-демократа Джо Байдена. При такой расстановке сил Демократическая партия сможет беспрепятственно продвигать многие свои инициативы, против которых выступают республиканцы.

Если республиканцы сохранят большинство в сенате, они смогут блокировать назначения президента Байдена на ключевые посты в администрации США.

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Тэги: США, СЕНАТ, ДЖОРДЖИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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